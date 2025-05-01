شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للشطرنج بمصر يوم 12 مايو بمشاركة 15 دولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة اللواء مختار عمارة، عن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للشطرنج (رجال وسيدات) خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة نحو 15 دولة أفريقية. وتُقام الفعاليات في أحد الفنادق المطلة على المتحف المصري الكبير والأهرامات، في مشهد يجمع بين الرياضة والتاريخ.

وأكد اللواء مختار عمارة أن الاتحادين الدولي والأفريقي للشطرنج يوليان اهتمامًا كبيرًا بهذه البطولة، باعتبارها الحدث الأبرز في القارة السمراء والمؤهل لكأس العالم للشطرنج، مضيفًا أن اختيار مصر يعكس الثقة الدولية، ويضع على عاتق الاتحاد مسؤولية إخراج البطولة بشكل مشرف يليق باسم الدولة المصرية.

وقد أسند الاتحادان الدولي والأفريقي للشطرنج مهمة إدارة البطولة إلى الدكتور كريم وجيه، الأستاذ الدولي في اللعبة (IM)، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في تنظيم البطولات الكبرى وإدارتها بشكل احترافي.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم وجيه أن اختيار موقع البطولة ليكون بإطلالة مباشرة على الأهرامات والمتحف المصري الكبير جاء بهدف الترويج للمعالم السياحية والثقافية في مصر، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 150 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول الأفريقية.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح البطولة يوم 13 مايو، فيما يُقام حفل الختام يوم الثلاثاء 20 مايو، على أن تغادر الوفود المشاركة العاصمة المصرية في اليوم التالي، 21 مايو.

وتشارك مصر في البطولة بمنتخب يضم 5 لاعبين و5 لاعبات، إلى جانب نحو 25 لاعبًا مصريًا في منافسات الألقاب الفردية، وسط آمال كبيرة في التتويج بالبطولة وتمثيل مشرف للرياضة المصرية.