شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد ربه: عقد زيزو ينتهى مع نهاية الموسم وليس عند آخر قسط والان مع تفاصيل الخبر

أنهى المحامى الدولي هشام عبد ربه حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا حول ما تردد فى الساعات الأخيرة بشأن موعد انتهاء عقد أحمد زيزو لاعب الزمالك، والذى انتقل مؤخرا للنادي الأهلي.

وأكد هشام عبد ربه، في تصريحات خاصة لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة قناة الحياة، أن عقد زيزو ينتهى مع نادى الزمالك مع نهاية الموسم الحالي وليس بآخر قسط في عقد اللاعب. وواصل أنه مع آخر مباراة للزمالك فى الموسم يحق لزيزو الانتقال للأهلي بشكل رسمي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً مساء مساء الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي والفرق الرياضية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع، وعلى ضوء مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول والإدارة القانونية، تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات، كما تقرر أيضاً تقديم شكوى ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادى.

واستعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص إنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر والذي سيقام على مساحة 129 فداناً، ليصبح أكبر الأندية المصرية من حيث المساحة، إلى جانب مناقشة الجزء الاستثماري والتجاري في مقر النادي وكيفية الاستفادة القصوى منه لتحقيق العائدات المأمولة.