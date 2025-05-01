شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائي دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر رجال، والتى تقام خلال الشهر المقبل.

وتأهل كل من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك، إلى نصف نهائي البطولة، بينما لم يتحدد الفريق الرابع المقرر صعوده لنصف النهائي، حيث تقام مباراة فاصلة يوم السبت المقبل بين سبورتنج والجزيرة لحسم الفريق المتأهل لقبل النهائي، بعد أن تعادل الفريقان في عدد مرات الفوز والخسارة بمنافسات best of 5.

ووفقا للمواعيد التي حددتها لجنة المسابقات فتقام المباريات أيام 13 و14 و16 و18 و20 مايو.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الدورى على حساب المصرية للاتصالات، بينما صعد الأهلى على حساب هليوبوليس.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر رجال، بينما يلتقى الاتحا السكندرى مع الفائز من سبورتنج و الجزيرة.