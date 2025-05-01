شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة لدى النادى خلال الأيام لمقبلة، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم قبل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق الفترة المقبلة ببطولة الدورى، والتي تٌعد فارقة في فرص المنافسة على بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، مع وعد من إدارة الزمالك للاعبين أن يتم صرف مكافأت فورية حال الفوز كل مباراة من الجولات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى، باللقاء الذى يقام غد الخميس بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.