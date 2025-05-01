شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل أداء حكام اليوم الأول بالجولة الثالثة لدورى القسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تحليلا اليوم (الأربعاء) لأداء حكام اليوم الأول في الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط، والتي شهدت ثلاث مباريات مساء الإثنين الماضي وهي الجونة مع سموحة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري والإسماعيلي مع زد إف سي.

وشارك في التحليل أوسكار ووجيه أحمد وجهاد جريشة وفهيم عمر، وحضرها حكام الساحة لهذه المباريات وهم إبراهيم محمد ومصطفى الشهدى ومحمد عباس "مايو" بالإضافة لحكام تقنية الفيديو محمود بسيوني ومحمد سلامة وخالد جمال الغندور.

وتأتي التدريبات العملية والنظرية في إطار السعي المستمر والجاد للجنة بهدف تطوير منظومة التحكيم وفقًا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

في سياق متصل، أقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، الثلاثاء، تدريبا عمليا ونظريا لـ10 حكام و4 مساعدين، فى إطار اهتمام اللجنة بالتدريبات العملية والنظرية لتطوير مستوى الحكام استعدادا للجولات المقبلة بدوري القسم الأول "دوري نايل".

وشهد اليوم تصحيحا فوريا للأخطاء خلال التقسيمات التى أجريت بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 12 لاعبا، كما ركز أوسكار رويز وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام على شرح الحالات المهمة التى تكررت في مباريات الدوري، وأوقف أوسكار التدريبات أكثر من مرة لعلاج الأخطاء والتأكيد على الإيجابيات.