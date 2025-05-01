شكرا لقرائتكم خبر عن كامارا مدرب سيراليون للشباب: لم أتوقع الفوز على مصر.. وهدفى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد لامين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاما، عن سعادته بالفوز على منتخب مصر في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

وقال كامارا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مصر دخلت المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز على جنوب أفريقيا ووضعنا خطة للتعامل مع لاعبي المنتخب المصري".

وأضاف: "احترمنا منتخب مصر وكنا نركز قبل المباراة ولم أتوقع الفوز بهذة النتيجة الكبيرة، لدينا ثقة في لاعبينا وقلت للاعبين بين الشوطين لو خسرنا هنخرج من البطولة، طبعا كل الفرق في المجموعة جيدة و المنافسة أصبحت شرسة جدا في المجموعة". واختتم حديثه قائلا: "لم أفكر في الفوز بالبطولة الآن تفكيري الصعود لكأس العالم".

وخسر منتخب الشباب، من نظيره سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاثة نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.