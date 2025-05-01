دوري أبطال آسيا للنخبة: كاواساكي يصعق "نصر رونالدو" ويتأهل إلى النهائي لملاقاة الأهلي

الرياص - اسماء السيد - جدة : بدد كاواساكي فرونتالي الياباني آمال منافسه النصر السعودي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هزمه 3 2 أمام أكثر من 28 ألف متفرج على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله في جدة مستضيفة الأدوار النهائية من ربع النهائي وحتى النهائي المقرر السبت.

وسجل لكاواساكي تاتسويا إيتو (10) ويوتو أوزيكي (41) وإيكيهيرو إيناغا (76)، فيما سجل للنصر السنغالي ساديو مانيه (28) وأيمن يحيى (87).

وبلغ كاواساكي، الثامن في دوري بلاده، المباراة النهائية للمرة الأولى ضارباً موعداً مع الأهلي السعودي الباحث بدوره أن تكون "الثالثة ثابتة" بعد خسارته النهائي مرتين سابقا (1986 و2012).

وحرم كاواساكي الجماهير السعودية من كلاسيكو مرتقب لو تأهل النصر لملاقاة الأهلي الذي بلغ المباراة النهائية على حساب مواطنه الهلال (3 1).

كما حرم كاواساكي، بطل اليابان أربع مرات آخرها عام 2021، أيضًا الـ"دون" رونالدو (8 أهداف في البطولة) من إحراز لقب قاري في آسيا بعد تتويجه سابقاً خمس مرات في دوري أبطال أوروبا (2008 مع مانشستر يونايتد الانكليزي، و2014، 2016، 2017، و2018 مع ريال مدريد الاسباني).

وكما غريمه الهلال، يتجه النصر الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقد رونالدو، إلى موسم خال من الألقاب بعد تلاشي آماله في الدوري ووداعه مسابقتي كأس الملك ودوري الأبطال.

بعد تخطيه السد القطري في ربع النهائي (3 2 بعد التمديد)، صعق كاواساكي "العالمي" في مفاجأة تخالف التفوق الشاسع على مستوى النجوم والقيمة السوقية للفريق السعودي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة (175.68 مليون يورو للنصر مقابل 15.28 مليوناً للفريق الياباني) وفقاً لموقع ترانسفر ماركت.

"هدف ياباني مبكر"

جاء الشوط الأول مثيرًا، بدأه النصر في الدقيقة الأولى بيسارية من مهاجمه الكولومبي جون دوران تصدى لها الحارس لويس ياماغوتشي، قبل أن يستلم الفريق الياباني زمام المبادرة، عبر نجمه البرازيلي مارسينيو الذي استخلص الكرة من دفاع النصر وسددها بجوار القائم الأيسر للحارس البرازيلي بينتو (6).

وواصل مارسينيو اختراقاته لدفاع "العالمي" من الجهة اليسرى، مستغلاً تقدم الظهير سلطان الغنام، ونجح في إحداها من تقديم عرضية ابعدها المدافع الفرنسي محمد سيماكان برأسه فقابلها إيتو بقذيفة "على الطاير" من خارج المنطقة عانقت الزاوية اليمنى لبينتو (10).

بعدها، أحكم النصر سيطرته على وسط الملعب، وصنع فرصة عن طريق دوران اثر تمريرة من رونالدو، فسددها على يسار الحارس (17)، قبل أن يبادر مانيه إلى مراوغة الدفاع الياباني ويسدد كرة قوية من مشارف المنطقة ارتدت من قائد الفريق يويشي ماروياما والحارس ياماغوتشي إلى داخل المرمى (28) مدركا التعادل.

وكاد الـ"دون" يمنح النصر التقدم بعدما تلقى عرضية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ارتقى لها برأسه فارتدت من العارضة (34).

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، ضغط كاواساكي مستغلاً المساحات في الدفاع النصراوي، فترجم أوزيكي ارتباك قلبي الدفاع سيماكان وعلي لاجامي، متابعًا كرة أنقذها بينتو إثر انفراد لإيتو (41).

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول المدرب الايطالي للنصر ستيفانو بيولي تدارك الارتباك الدفاعي، فأخرج المحليين لاجامي وعلي الحسن وأدخل الإسباني إيمريك لابورت والجناح البرازيلي أنجلو غابريل (44).

وفي الشوط الثاني، اقترب أبناء المدرب شيغيتوشي هاسيبي من تسجيل الهدف الثالث عندما انسل ياماموتو من الجهة اليسرى ومرر كرة لم يصل إليها البرازيلي البديل إيدرسون (54).

واندفع النصر بكل قوة إلى الهجوم فاسحًا المجال أمام مرتدات كاوساكي الذي نجح في إحداها من تسجيل الهدف الثالث بعدما تجاوز إيدرسون المدافع لابورت من الجهة اليمني ومرر كرة دقيقة تابعها إيناغا بسهولة في الشباك (76).

وأحيا البديل أيمن يحيى آمال النصر عندما أطلق قذيفة من خارج المنطقة عانقت الشباك اليابانية (87).