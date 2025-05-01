شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: نعتذر عن الخسارة.. والتعديل فى التشكيل كان محدودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إنه يعتذر لجماهير الكرة المصرية بعد الخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأمم أفريقيا للشباب.

وأضاف نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة قاسية ومخيبة للآمال ونعتذر عنها بالتأكيد.. وقدمنا مباراة افتتاحية جيدة والأداء كان جيدا.. اليوم أمام سيراليون استطعنا الوصول لمرمي المنافس كثيرا.. ولنا 4 تصويبات وعلينا واحدة من ضربة جزاء".

وأكمل: "مباراة جنوب افريقيا كان فيها جهد كبير و اللاعبين صغار في السن لم يتعرضوا لهذا الضغط من قبل.. ولم يحدث تغييرا كبيرا في التشكيل حيث تم الدفع الثنائى عمر خضر ومهند محمد فقط في التشكيل الأساسي وهو تغيير محدود ".

واختتم حديثه قائلا: "الكرة أحيانا تعاقبك كان لنا انفراد لمحمد عبد الله الكرة مدخلتش، والجهد البدني للاعبين كبير ولم يعتادوا على هذا الضغط.. و نستعد لمباراة زامبيا المقبلة بعد يومين ونسعي للتعويض".

وخسر منتخب الشباب، من نظيره سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاثة نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

وسجل المنتخب السيراليوني هدفا في الدقيقة 25 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، حيث تداخل المهاجم مع حارس شباب الفراعنة، وكان متواجد أيضا في موقف التسلل، ونجح أحمد كاباكا في تسجيل هدف المنتخب الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، حيث سدد من الجهة اليمنى فتتحا سجل التهديف.

وتمكن كامارا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين وتحديدا في الدقيقة 66 من زمن اللقااء، وتحصل منتخب سيراليون على صربة جزاء تمكن اللاعب باه من ترجمتها إلى هدف ثالث في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليعود كامارا ويوقع على الهدف الرابع لسيراليون والهاتريك الشخصي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وضم تشكيل مصر اليوم أمام سيراليون في حراسة المرمي: عبد المنعم تامر، وخط الدفاع: محمد سمير - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين – مهاب سامي، وفي الوسط: أحمد خالد "كاباكا"– محمد السيد – أحمد وحيد، وفي الهجوم: محمد عبد الله - عمر خضر – مهند محمد.

جلس على دكة بدلاء شباب الفراعنة: "أحمد وهب - أحمد منشاوي –محمد جمال –يوسف عبد الحفيظ – محمود لبيب –سيف سفاجا –عمر أسامة – محمد رأفت –أحمد شرف –محمد زعلوك".

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب افريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.