شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوزالأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، و بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدور الثانى لدورى نايل ، ومحمد السيد الشاذلى يحصل على موافقة الترسانة لعضويات استثناثية للصحفيين بالتقسيط دون مقدم

الأهلي يهزم بتروجت 3 / 2 فى أول ظهور تحت قيادة عماد النحاس.. صور

فاز فريق الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأهلي تحت قيادة عماد النحاس.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف دارى فى مباراة بتروجت

اشتكى أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

عماد النحاس: فوز الأهلي على بتروجت كان مهما بعد توديع أفريقيا وحققنا عدة مكاسب

قال عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب بتروجت، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

منتخب الشباب يخسر من سيراليون برباعية فى أمم أفريقيا

خسر منتخب الشباب من نظيره سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

بيراميدز يهزم حرس الحدود 2-1 ويعزز صدارته لدورى Nile

فاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

مباريات بيراميدز.. أول مواجهة للفريق السماوى بعد الفوز على حرس الحدود

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة عصر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

دورى المحترفين.. فوز أبو قير على بترول أسيوط 2-1 والمنصورة يعود من أسوان بـ3 نقاط

أسفرت مباريات اليوم الثانى للجولة الـ33 لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 64 نقطة ويحتفظ بالمركز الثالث بالمسابقة.

سيراميكا يحسم اليوم مصير محمود زلاكة من مواجهة البنك الأهلى

يحسم الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة على ماهر، موقف محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب الفريق من مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

محمد السيد الشاذلى يحصل على موافقة الترسانة لعضويات استثناثية للصحفيين بالتقسيط دون مقدم

نجح الصحفى محمد السيد الشاذلى المرشح على عضوية نقابة الصحفيين تحت السن في الحصول على موافقة طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة على إقامة مبادرة بين الطرفين تقضى بإتاحة الفرصة للصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية الاشتراك في عضوية النادي بنظام تقسيط يمتد لـ60 شهرًا، دون دفع أي مقدم.

خالد النبريصى يجرى جراحة ناجحة فى الكوع ويغيب 3 أشهر عن الإسماعيلى

أجرى خالد النبريصى، مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلى، جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم، أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.. عبد المنعم الحسيني رئيسا للاتحاد الدولى للسلاح

في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية فاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي، والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلى والزمالك بدورى السلة.. اعرف التفاصيل

خاطب اتحاد كرة السلة نظرائهم بالاتحاد الدولى للعبة، لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات نصف نهائي ونهائى دورى السوبر رجال، بناء على طلب ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى.