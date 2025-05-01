شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة فى أمم إفريقيا بعد الهزيمة من سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي منتخب الشباب تحت 20 سنة نظيره الزامبي في مباراته المقبلة ببطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، الموافق الثالث من مايو.

وخسر منتخب الشباب، من نظيره سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاثة نقاط، ويحل منتخب جنوب إفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

وسجل المنتخب السيراليوني هدفا في الدقيقة 25 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، حيث تداخل المهاجم مع حارس شباب الفراعنة، وكان متواجد أيضا في موقف التسلل، ونجح أحمد كاباكا في تسجيل هدف المنتخب الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، حيث سدد من الجهة اليمنى فتتحا سجل التهديف.

وتمكن كامارا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين وتحديدا في الدقيقة 66 من زمن اللقااء، وتحصل منتخب سيراليون على صربة جزاء تمكن اللاعب باه من ترجمتها إلى هدف ثالث في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليعود كامارا ويوقع على الهدف الرابع لسيراليون والهاتريك الشخصي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.