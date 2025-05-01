شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدور الثانى لدورى نايل ، ومحمد السيد الشاذلى يحصل على موافقة الترسانة لعضويات استثناثية للصحفيين بالتقسيط دون مقدم

الأهلي يهزم بتروجت 3 / 2 فى أول ظهور تحت قيادة عماد النحاس.. صور

فاز فريق الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأهلي تحت قيادة عماد النحاس.

منتخب الشباب يخسر من سيراليون برباعية فى أمم أفريقيا

خسر منتخب الشباب من نظيره سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

بيراميدز يهزم حرس الحدود 2-1 ويعزز صدارته لدورى Nile

فاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

مباريات بيراميدز.. أول مواجهة للفريق السماوى بعد الفوز على حرس الحدود

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة عصر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

دورى المحترفين.. فوز أبو قير على بترول أسيوط 2-1 والمنصورة يعود من أسوان بـ3 نقاط

أسفرت مباريات اليوم الثانى للجولة الـ33 لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 64 نقطة ويحتفظ بالمركز الثالث بالمسابقة.

سيراميكا يحسم اليوم مصير محمود زلاكة من مواجهة البنك الأهلى

يحسم الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة على ماهر، موقف محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب الفريق من مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

خالد النبريصى يجرى جراحة ناجحة فى الكوع ويغيب 3 أشهر عن الإسماعيلى

أجرى خالد النبريصى، مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلى، جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم، أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.