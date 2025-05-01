شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات الجولة الـ33 لدورى المحترفين عن فوز الترسانة خارج ملعبه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية ، ليرفع الشواكيش رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة .

في الوقت نفسه حقق المقاولون العرب فوزا صعبا على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر .

كما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

السويس 1 – 1 وادى دجلة

سبورتنج 0 – 2 كهرباء الإسماعيلية

بترول أسيوط 1 – 2 أبو قير للأسمدة

ديروط 1 – 1 راية

أسوان 1 – 2 المنصورة

القناة 1 – 0 بروكسى

بلدية المحلة 0 – 0 لافيينا

وى 0 – 3 السكة الحديد

ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ33 :-

وادى دجلة 68

المقاولون 67

أبو قير للأسمدة 64

كهرباء الإسماعيلية 61

أسوان 52

السكة الحديد 48

القناة 47

وى 45

بلدية المحلة 44

بروكسى 43

الترسانة 42

بترول أسيوط 40

الداخلية 36

المنصورة 34

راية 33

طنطا 31

لافيينا 31

ديروط 30

السويس 29

سبورتنج 24