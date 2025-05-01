شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف دارى فى مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

اشتكى أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها، لتجنب تفاقمها.

وفاز فريق الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأهلي تحت قيادة عماد النحاس.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.

الشوط الأول

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء بتروجت في الدقيقة الأولى، وسددها وسام أبو علي ببراعة في الدقيقة الثانية ولكن أنقذها عمر صلاح حارس مرمى الفريق البترولي، وسدد عمرو السولية تصويبة في الدقيقة الثالثة ولكن أنقذها حارس بتروجت للمرة الثانية.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من هجمة منظمة بعد استقبال تمريرة رائعة من إمام عاشور وسددها على يسار مرمى عمر صلاح.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد متابعته لركلة ركنية لعبها أشرف بن شرقي وسندها طاهر محمد للسولية الذي سددها بيمناه على يمين مرمى عمر صلاح.

وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 20 من هجمة منظمة للفريق الأحمر، ولكن أنقذها دفاع الفريق البترولي، وهدد طاهر مرمى بتروجت برأسية في الدقيقة 29 من متابعته لعرضية أحمد نبيل كوكا ولكن أنقذها الحارس.

وسدد أشرف بن شرقي تصويبة رائعة على يسار مرمى بتروجت ولكن أبعدها عمر صلاح وحرم المغربي من هدف رائع، واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء على الأهلي في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة لاعب بتروجت من قبل رامي ربيعة.

و أحرز رشاد المتولي لاعب بتروجت هدف فريقه الأول في مرمى الأهلي ، في الدقيقة 45 من عمر المباراة من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2 / 1 للأهلي، وتعرض أشرف داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

وأحرز ايمانويل لاكي هدف التعادل لبتروجت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من هجمة من الجبهة اليسرى ويتابع الكرة بقدمه اليسرى على يسار محمد الشناوي، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.

الشوط الثاني

تحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 47 نتيجة الخشونة مع إمام عاشور، ولعبها أشرف بن شرقي عرضية متقنة وصلت رأس وسام علي الذي سددها بطريقة رائعة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بتروجت.

وحصل الأهلي على ركلة حرة أخرى في الدقيقة 52 لعبها بن شرقي داخل منطقة جزاء بتروجت ولكن حولها الدفاع إلى ركنية، وصول السولية كرة صاروخية في الدقيقة 55 مرت أعلى العارضة.

وحرمت عارضة مرمى بتروجت بن شرقي من هدف رائع للأهلي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 62 ، بنزول أفشة وجراديشار وحسين الشحات بدلا من عمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

وسجل جراديشار هدف التقدم للأهلي في مرمى بتروجت في الدقيقة 62 في أول لمسة بعد ثواني من نزوله إلى أرض الملعب، وحرمت تقنية الفار إمام عاشور لاعب الأهلي من الهدف الرابع لفريقه في مرمى بتروجت، في الدقيقة 70 من عمر المباراة، حيث طلب حكم الفار من محمد معروف مراجعة اللعبة وبعد مراجعتها على الشاشة ألغى الهدف الرابع للأهلي.

وهدد بتروجت مرمى الأهلي في الدقيقة 75 واستغل لاعب بتروجت خروج محمد الشناوي الخاطئ ولعب الكرة تجاه مرمى الأهلي قبل أن يبعدها ياسر إبراهيم من على خط المرمى، وبعدها أشار معروف بوجود ركلة حرة لصالح الأهلي.

وصوب أفشة الكرة تجاه مرمى بتروجت في الدقيقة 86 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق البترولي، وجرى الأهلي تغيير رابع بنزول أحمد رضا بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 90، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3 / 2.