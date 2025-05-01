شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يتصدر ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

اشتعل صراع المنافسة على لقب هداف الدورى خلال الموسم الحالي بين أكثر من خمس لاعبين على الأقل، بعد مباريات اليوم التي أقيمت في الجولة الثالثة للدور الثانى مجموعة المنافسة على اللقب.

واستطاع بيراميدز الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف عصر اليوم، رافعا رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول الترتيب، كما فاز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 44 نقطة.

ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم:

ناصر منسى الزمالك 10 أهداف

إمام عاشور الأهلى 9 أهداف

أسامة فيصل البنك الأهلى 9 أهداف

محمد بن حمودة المحلة 8 أهداف

شادى حسين زد 8 أهداف

فيستون ماييلى بيراميدز 8 أهداف

عمرو ناصر فاركو 7 أهداف