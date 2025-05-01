شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يزيل الجبس بعد الاطمئنان على جراحة الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط فريق سيراميكا، الجبس بعدما خضع لأشعة بعد جراحة الساق التي خضع لها بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فاركو في الدورى.

وكشفت الأشعة التي خضع لها اللاعب الجزائرى نجاح العملية وبدء التئام الكسر، في انتظار أمر الطبيب ببدء عملية التأهيل للعودة مجددا للملاعب.

وكان الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط نادى سيراميكا، أجرى عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو، وخطف قلوب المشاهدين عندما تعرض لإصابة قوية بكسر عظمة الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح، نقل على إثره للمستشفى وخضع لأشعة أكدت إصابته بكسر في الساق وسلامة الشظية.

ويحتاج أحمد القندوسى من 3 إلى 4 أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى بعد ما أجرى العملية بأحد مستشفيات القاهرة، فيما أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أن القندوسى سيعود للتأهيل بعد شهرين ونصف فقط وهو ما يسرع من عودة اللاعب للملاعب.