الامارات | الشارقة يضيف النجمة الـ "8" تاريخياً في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف فريق الشارقة النجمة الثامنة بتاريخه بلقب بطولة الدوري العالم لكرة السلة، عقب فوزه على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (84-74)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الجولة الختامية في الدور التمهيدي للبطولة.

وسبق النهائي، لقاء حسم المركز الثالث، الذي نجح خلاله فريق النصر في انتزاع الميدالية البرونزية بفوزه على البطائح بنتيجة (78-74).

وأحتاج الشارقة لضمان التتويج باللقب إلى فارق النقاط، بعد أن انهى الدور النهائي الذي أقيم من مرحلتي ذهاب وإياب، متساوياً برصيد 11 نقطة مع شباب الأهلي، خصوصاً أن لقاء ذهاب الفريقين في هذا الدور ذهب لصالح شباب الأهلي (86-79).

وواصل الشارقة تألقه للموسم الحالي، بجمعه بثنائية الموسم، عقب تتويجه أواخر الماضي بـ "كأس الاتحاد"، وأضاف "الملك" إلى خزائنه الكأس الثامنة للدوري بعد أن توج بها مواسم (1982-1983 و1983-1984 و1984-1985 و1987-1988 و1990-1991 و2003-2004 و2019-2020).

فيما حرم شباب الأهلي من مواصلة هيمنته على لقب الدوري التي حققها في المواسم الرابعة الماضية، كما حرم من مواصلته تحطيم الأرقام القياسية كأكثر اندية الدولة تتويجاً باللقب، واقتصاره على النجمة الـ "15"، بعد أن توج "فرسان السلة" بالدوري مواسم (-2000 و2000-2001 و2002-2003 و2008-2009 و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 و2023-2024)

وتوج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خالد المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتقليد النصر الميداليات البرونزية، وشباب الأهلي الفضية، والشارقة الذهبية وكأس البطولة.

وهيمن الشارقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (22-18 و17-16 و21-16) كانت كفيلة لضمان الفوز وحسم اللقب، وذلك بعد أن اكتفى شباب الأهلي بنتيجة التعادل في الفترة الرابعة والأخيرة بواقع (24-24).