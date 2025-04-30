لاعب كرة المضرب الفرنسي ماهو يعلن اعتزاله في سن 43 عامًا

الرياص - اسماء السيد - باريس : يعتزم لاعب كرة المضرب الفرنسي نيكولا ماهو اعتزال اللعب في نهاية الموسم الحالي عن عمر 43 عاما، منهيا مسيرة تضمنت أربعة ألقاب في منافسات الفردي و37 لقبا في فئة الزوجي.

وسيبقى ماهو أحد أبطال أطول مباراة في التاريخ والتي خسرها أمام الأميركي جون إيسنر في الدور الأول من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في عام 2010.

وأقيمت هذه المباراة على مدى ثلاثة أيام واستغرقت 11 ساعة و5 دقائق، وانتهت لصالح الأميركي 6 4 و3 6 و6 7 (5/7) و7 6 (7/3) و70 68.

وفي ذلك الوقت، لم يكن من الممكن أن تنتهي المباراة بشوط فاصل في المجموعة الخامسة الحاسمة، ولكن بفارق شوطين.

وكان اللاعبان انهيا اليوم الاول بفوز كل منهما بمجموعتين، واليوم الثاني بالتعادل 59 59 في المجموعة الخامسة قبل ان يحسمها ايسنر في اليوم الثالث بكسبه 11 شوطا مقابل 9 للفرنسي.

عانى ماهو من إصابات لفترة طويلة وتراجع إلى المركز 329 في التصنيف العالمي، علما أنه لم يتجاوز المركز 37 في منافسات الفردي (أيار/مايو 2015)، لكنه كان لاعبا مهما في منافسات الزوجي، حيث وصل إلى المركز الأول عالميا في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وفاز بجميع البطولات الأربع الكبرى، وهي فلاشينغ ميدوز (2015)، ويمبلدون (2016)، رولان غاروس (2018، 2021) وأستراليا المفتوحة (2019).

ولم يشارك في أي مباراة منذ دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في آذار/مارس 2021.