الارشيف / اخبار الرياضه

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت

0 نشر
0 تبليغ

  • ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت 1/2
  • ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الأربعاء، 30 أبريل 2025 10:21 م

أسفرت مباريات الجولة الثالثة للدور الثانى من دورى نايل للمجموعة الأولى التي تنافس على الدورى وتحديد المربع الذهبى للمشاركة في البطولات الأفريقية عن فوز بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، كما فاز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتستمر المنافسة على اللقب بين الفريقين الفائزين.

وجاء ترتيب الدورى على النحو التالى :-


جدول الترتيب

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements