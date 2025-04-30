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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأربعاء، 30 أبريل 2025 10:21 م
أسفرت مباريات الجولة الثالثة للدور الثانى من دورى نايل للمجموعة الأولى التي تنافس على الدورى وتحديد المربع الذهبى للمشاركة في البطولات الأفريقية عن فوز بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، كما فاز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتستمر المنافسة على اللقب بين الفريقين الفائزين.
وجاء ترتيب الدورى على النحو التالى :-
جدول الترتيب
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