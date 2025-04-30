شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد الشوط الأول من مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، المجموعة الأولى برصيد 41 نقطة، خلف بيراميدز الذي يتواجد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وذلك عقب فوز بيراميدز على حرس الحدود وتعادل الأهلي وبتروجت إيجابيا 2-2 في الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بتروجت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز.