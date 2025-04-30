شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد الشوط الأول من مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، المجموعة الأولى برصيد 41 نقطة، خلف بيراميدز الذي يتواجد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وذلك عقب فوز بيراميدز على حرس الحدود وتعادل الأهلي وبتروجت إيجابيا 2-2 في الشوط الأول.
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بتروجت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.
بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح.
الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد.
وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى.
الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي.
وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.
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