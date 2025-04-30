شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. تصريحات مدربى جنوب أفريقيا وتنزانيا بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ريموند مادكا، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما، عن سعادته بتحقيق الفوز على تنزانيا اليوم بهدف نظيف، في الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا للشباب، قائلا: "فوز مهم على منتخب قوي، نجحنا في تعويض الإخفاق اللي حصل في مباراة منتخب مصر، نسعى للفوز بالمباراتين المقبلتين لضمان الصعود، ومهاجمونا أهدروا فرصا بالجملة اليوم".

فيما أبدى بونفس انكواسا المدير الفني لمنتخب تنزانيا تحت 20 عاما حزنه بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا، وقال: "نسعى لتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.. سيطرنا على الشوط الثانى وجنوب أفريقيا امتلكت زمام الأمور في الشوط الأول.. أهدرنا فرصا كثيرة في الشوط الثاني.. أعرف منتخب مصر جيدا ولعبت مباراة ودية معه قبل البطولة ونسعي للفوز في المباريات المقبلة".

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.