شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابي بين الأهلي وبتروجت 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي أمام بتروجت بهدفين لكل منهما بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز.

الشوط الأول

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من هجمة منظمة بعد استقبال تمريرة رائعة من إمام عاشور وسددها على يسار مرمى عمر صلاح.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد متابعته لركلة ركنية لعبها أشرف ن شرقي وسندها طاهر محمد للسولية الذي سددها بيمناه على يمين مرمى عمر صلاح.

وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 20 من هجمة منظمة للفريق الأحمر، ولكن أنقذها دفاع الفريق البترولي، وهدد طاهر مرمى بتروجت برأسية في الدقيقة 29 من متابعته لعرضية أحمد نبيل كوكا ولكن أنقذها الحارس.

وسدد أشرف بن شرقي تصويبة رائعة على يسار مرمى بتروجت ولكن أبعدها عمر صلاح وحرم المغربي من هدف رائع، واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء على الأهلي في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة لاعب بتروجت من قبل رامي ربيعة.

و أحرز رشاد المتولي لاعب بتروجت هدف فريقه الأول في مرمى الأهلي ، في الدقيقة 45 من عمر المباراة من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2 / 1 للأهلي، وتعرض أشرف داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

وأحرز ايمانويل لاكي هدف التعادل لبتروجت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من هجمة من الجبهة اليسرى ويتابع الكرة بقدمه اليسرى على يسار محمد الشناوي، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.

الشوط الثاني

تحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 47 نتيجة الخشونة مع إمام عاشور، ولعبها أشرف بن شرقي عرضية متقنة وصلت رأس وسام علي الذي سددها بطريقة رائعة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بتروجت.

وحصل الأهلي على ركلة حرة أخرى في الدقيقة 52 لعبها بن شرقي داخل منطقة جزاء بتروجت ولكن حولها الدفاع إلى ركنية، وصول السولية كرة صاروخية في الدقيقة 55 مرت أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد.

وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى.

الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.