شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباريات هامة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالجولات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز، والحاسمة في تحديد بطل الدورى هذا الموسم.

ويقع الزمالك فى مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدورى كالتالى..

1- المصري البورسعيدي × الزمالك

الخميس 1 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

2- البنك الأهلي × الزمالك

الإثنين 5 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

3- سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

4- الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

5- بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

6- الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).