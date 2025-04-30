شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحيل رئيس لجنة الحكام السابق للتحقيق ويقاضيه بسبب تصريحاته المسيئة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إحالة مجدي حافظ، رئيس لجنة الحكام السابق إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالإتحاد وإيقافه عن أى أعمال تخص الكرة الطائرة .

يأتي ذلك لحين انتهاء التحقيقات معه وذلك لما بدر منه على صفحات التواصل الاجتماعي بتصريحات تسئ للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعمده اصدار تصريحات مغلوطه تهدف إلى إثارة الرأى العام وترتقي الى السب والقذف فضلا عما تضمنته تصريحاته من إثارة الحساسية بين الأندية.

كما تم تكليف إدارة الشئون القانونية بإتخاذ كافه الاجراءات القانونية المقررة التي تحفظ حقوق الاتحاد ومنها تحريك الدعوى الجنائية والمدنية.