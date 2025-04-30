شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز.. أول مواجهة للفريق السماوى بعد الفوز على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة عصر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وفاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

افتتح على جبر التسجيل لـ بيراميدز في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمود أوكا لـ حرس الحدود في الدقيقة 74، ثم سجل فيستون ماييلي هدف الفوز للفريق السماوي فى الدقيقة 88 بعد خطأ من محمد فاروق مدافع الحرس.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارته لـ جدول الدورى برصيد 47 نقطة، بعد أن خاض 3 مباريات حقق فيهم الفوز، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في الثلاث مواجهات التى خاضها.