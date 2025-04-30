شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يحرم إمام عاشور من تعزيز تقدم الأهلي بالهدف الرابع أمام بتروجت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرمت تقنية الفار إمام عاشور لاعب الأهلي من الهدف الرابع لفريقه في مرمى بتروجت، في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، حيث طلب حكم الفار من محمد معروف مراجعة اللعبة وبعد مراجعتها على الشاشة ألغى الهدف الرابع للأهلي.



احتفال لاعبى الأهلى بالهدف



احتفال وفرحة لاعبى الأهلى

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.



الأهلى



إمام عاشور خلال المباراة

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد.

وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى.

الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.



رامى ربيعة خلال المباراة



رامى ربيعة



عماد النحاس



وسام أبو على وجانب من المباراة



وسام أبو على