شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زوال التورم.. فرص ناصر ماهر تزداد للحاق بالزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ازادات فرص ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحاق بمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غداً الخميس،ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشعر ماهر اليوم الأربعاء بتحسن حالته بعد زوال "التورم" على القدم،وشارك في جزء في المران الجماعي،ليبقى قرار تواجده في مواجهة المصري البورسعيدي غداً الخميس عائد إلى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

فى سياق مختلف تخلف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن حضور جلسة التحقيق الثالثة، التى كان مقررا لها اليوم بمقر النادى بميت عقبة، على خلفية انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وبالتحديد منذ 10 أبريل الجارى.

وأرسل الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور اليوم مثلما تخلف عن جلسة التحقيق الأولى والثانية.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

وتمسك نادى الزمالك أن يتم التحقيق مع زيزو داخل مقر النادى وفقاً للمواعيد التى يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها اليوم وذلك بعد الخطاب الذى تلقاه النادى من اتحاد الكرة والذى يفيد بطلب اللاعب التحقيق معه من قبل نادى الزمالك فى مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك بشكل قاطع.