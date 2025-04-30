شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على لقاء منتخب الشباب أمام سيراليون بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال التعادل السلبي قائما بين منتخب الشباب، ونظيره سيراليون، بعد مرور 30 دقيقة من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

وسجل المنتخب السيراليوني هدفا في الدقيقة 25 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، حيث تداخل المهاجم مع حارس شباب الفراعنة، وكان متواجد أيضا في موقف التسلل.

وضم تشكيل مصر اليوم أمام سيراليون في حراسة المرمي: عبد المنعم تامر، وخط الدفاع: محمد سمير - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين – مهاب سامي، وفي الوسط: أحمد خالد "كاباكا"– محمد السيد – أحمد وحيد، وفي الهجوم: محمد عبد الله - عمر خضر – مهند محمد.

جلس على دكة بدلاء شباب الفراعنة: "أحمد وهب - أحمد منشاوي –محمد جمال –يوسف عبد الحفيظ – محمود لبيب – سيف سفاجا –عمر أسامة – محمد رأفت –أحمد شرف –محمد زعلوك".

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط، يليه جنوب إفريقيا بنفس الرصيد بعد فوزه منذ قليل على تنزانيا بهدف دون رد، ثم سيراليون وزامبيا فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.