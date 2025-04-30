شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات المجموعة الثالثة تؤدى تدريباتها الجماعية استعدادا لأمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت منتخبات المجموعة الثالثة استعداداتها لخوض مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التي انطلقت في مصر في 27 أبريل الحالي وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

وخاضت منتخبات (السنغال / الكونغو / غانا / أفريقيا الوسطى) تدريبات جماعية اليوم الأربعاء، على ملاعب التدريب المخصصة في السويس. ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة يوم الجمعة المقبل بمواجهتي إفريقيا الوسطى أمام السنغال، ثم الكونغو ضد غانا.

وأدى منتخب إفريقيا الوسطى، بقيادة مديره الفني ستيفان عبد الله، تدريبات جماعية رغم العاصفة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان صدر خلال الساعات الماضية.. في الوقت ذاته، أجرى المنتخب السنغالي مرانه الثاني على إستاد الجيش بقيادة مديره الفني سيرين ساليو ضياء. وعلى نفس الملعب، أدى المنتخب الغاني تدريباته تحت القيادة الفنية لديزموند أوفي، بينما تدرب منتخب الكونغو الديمقراطية على إستاد بورتوفيق، حيث ركز المران على بعض الجمل الفنية بقيادة مديره الفني جاي بوكاسا.

وتُعد هذه المجموعة من أقوى مجموعات البطولة، في ظل وجود منتخب السنغال، بطل النسخة الماضية، والمرشح الأبرز للمنافسة على اللقب.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.