نيس يخسر مدافعه البوروندي نداييشيميي حتى نهاية الموسم وعملية ناجحة للمصري عبد المنعم

الرياص - اسماء السيد - نيس : أعلن نيس سادس الدوري الفرنسي لكرة القدم أن مدافعه الدولي المصري محمد عبد المنعم خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى الاربعاء، مشيرا الى أن مدافعه الآخر الدولي البوروندي يوسف نداييشيميي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال التدريبات اليوم وسيغيب عن بقية الموسم والنصف الأول من الموسم المقبل.

وعلى غرار عبد المنعم الذي تعرض للإصابة ذاتها في ملعب بارك دي برانس خلال الفوز على باريس سان جرمان (3 1) يوم الجمعة الماضي، من المتوقع غياب نداييشيميي عن الملاعب حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على الأقل.

وتؤدي هاتان الإصابتان الخطيرتان إلى تقليص عدد اللاعبين القادرين على اللعب في مركز قطب الدفاع، وهو المركز الذي اعتاد المدرب فرانك إيز اللعب فيه بثلاثة لاعبين.

وبالإضافة إلى مويز بومبيتو الذي تعافى مؤخراً من كسر في اليد، وأنطوان مندي، وحتى ميلفين بار الذي لعب في هذا المركز خلال المباراتين الأخيرتين، ينبغي على مدرب نيس أن يعول سريعاً على عودة قائده البرازيلي المخضرم دانتي، الغائب ضد أنجيه وباريس سان جرمان، لكنه شارك بشكل طبيعي في الحصة الجماعية الأربعاء.

وأصيب عبد المنعم في مباراة نيس وسان جرمان بعد احتكاك مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويس في الدقيقة 64 واضطر الى ترك مكانه لمندي.

وخضع عبد المنعم الى عملية جراحية ناجحة الاربعاء حسب ما أفاد ناديه على موقعه الرسمي، مشيرا الى أنه تم إجراء العملية على يد الدكتور لوتس في ستراسبورغ.

وأضاف "يقدم نادي نيس مرة أخرى دعمه الكامل للاعب الدولي المصري وسيساعده قدر الإمكان في جميع الخطوات المؤدية إلى عودته إلى الملعب".

ونشر عبد المنعم صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو في المستشفى بعد الخضوع للعملية الجراحية وكتب "الحمد لله دائما وأبدا".

وانضم عبد المنعم (26 عاما) إلى نيس مطلع الموسم الحالي قادما من الأهلي المصري، وخاض معه 18 مباراة.

ويفتتح نيس المرحلة الثانية والثلاثين مساء الجمعة بمواجهة ضيفه رينس الثالث عشر.