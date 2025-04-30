شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الشباب أمام سيراليون.. محمد عبد الله وعمر خضر يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أسامه نبيه التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة منتخب سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى والذي ينطلق في تمام التاسعة مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نبيه أجرى 3 تغييرات على التشكيل الذي بدأ به مواجهة جنوب أفريقيا بالجولة الأولى وجميعها في الخط الأمامي، حيث دفع بمحمد عبد الله وعمر خضر ومهند محمد بدلاً من عمر أسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك. وقد جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالي:(1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (22) محمد السيد – (21) أحمد وحيد – (10) محمد عبد الله– (15) عمر خضر – (11) مهند محمد. وقد جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالي:(1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (22) محمد السيد – (21) أحمد وحيد – (10) محمد عبد الله– (15) عمر خضر – (11) مهند محمد.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – (2) محمد جمال – (6) يوسف عبد الحفيظ – (13) محمود لبيب – (25) سيف سفاجا – (26) عمر أسامة – محمد رأفت (18) – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

ويواجه منتخب الشباب، نظيره سيراليون، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي .

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب افريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط، يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

منتخب مصر يدخل هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من فوز على جنوب أفريقيا مقابل نقطة واحدة لمنتخب سيراليون الذي تعادل مع نظيره الزامبي بدون أهداف.