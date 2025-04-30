شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى يسجل الهدف الثانى لـ بيراميدز فى شباك حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 30 أبريل 2025 06:54 م

سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى شباك حرس الحدود فى الدقيقة 88 عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام حرس الحدود

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.

تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: مؤمن عوض - عبد الرحمن جودة - محمد سامي - فوزي الحناوي.

الوسط: محمود أوكا - محمد مجلي - محمد الدغيمي - إيزي إيميكا.

الهجوم: محمود ممدوح - عمرو جمال.