شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام بتروجت بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز.



احتفال لاعبى الأهلى بالهدف



احتفال وفرحة لاعبى الأهلى

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء بتروجت في الدقيقة الأولى، وسددها وسام أبو علي ببراعة في الدقيقة الثانية ولكن أنقذها عمر صلاح حارس مرمى الفريق البترولي، وسدد عمرو السولية تصويبة في الدقيقة الثالثة ولكن أنقذها حارس بتروجت للمرة الثانية.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من هجمة منظمة بعد استقبال تمريرة رائعة من إمام عاشور وسددها على يسار مرمى عمر صلاح.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد متابعته لركلة ركنية لعبها أشرف ن شرقي وسندها طاهر محمد للسولية الذي سددها بيمناه على يمين مرمى عمر صلاح.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى

الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.



الأهلى



إمام عاشور خلال المباراة



رامى ربيعة



عماد النحاس