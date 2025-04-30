شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على ينهى صيامه التهديفى ويتقدم للأهلى فى شباك بتروجت بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحرز وسام أبو علي لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى بتروجت، في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، لينهي فترة صيام طويلة من بداية عام 2025.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى

الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.