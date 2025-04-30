شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة سيراليون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب الشباب، إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لمواجهة نظيره سيراليون، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي .

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط، يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون



منتخب الشباب يصل استاد هيئة قناة السويس لمواجهة نظيره سيراليون

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.