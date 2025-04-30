شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. فوز أبو قير على بترول أسيوط 2-1 والمنصورة يعود من أسوان بـ3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات اليوم الثانى للجولة الـ33 لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 64 نقطة ويحتفظ بالمركز الثالث بالمسابقة.

كما تعادل ديروط مع راية بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الأول إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، في الوقت نفسه استطاع المنصورة العودة من الجنوب بأغلى ثلاث نقاط بعد فوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر ويبتعد رويدا رويدا عن منطقة الهبوط.

واستطاع القناة الفوز داخل ملعبه على بروكسى بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع ، في الوقت الذى تعادل فيه بلدية المحلة مع لافيينا سلبيا.