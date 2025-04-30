شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وجراديشار والشحات على دكة الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بتروجت كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا، فى المباراة التى تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

لعب الفريقان 23 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بتروجت للدوري العام موسم 2006-2007، كانت المباراة الأولى يوم 19 نوفمبر 2006، وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرز فلافيو امادو هدفين وهدف لكل من عماد متعب ومحمد صديق، وآخر مباراة في 6 فبراير 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي جراديشار وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 49 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر أربعة مرات مواسم 2006-2007، 2008-2009، 2013-2014، 2018-2019

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم وليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم فلافيو أمادو ومحمد أبو تريكة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.