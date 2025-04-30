شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى يحصل على موافقة الترسانة لعضويات استثناثية للصحفيين بالتقسيط دون مقدم والان مع تفاصيل الخبر

نجح الصحفى محمد السيد الشاذلى المرشح على عضوية نقابة الصحفيين تحت السن في الحصول على موافقة طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة على إقامة مبادرة بين الطرفين تقضى بإتاحة الفرصة للصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية الاشتراك في عضوية النادي بنظام تقسيط يمتد لـ60 شهرًا، دون دفع أي مقدم.

ويشمل الاتفاق فتح باب العضوية للصحفيين بموجب كارنيه النقابة فقط، إلى جانب المستندات المطلوبة لإكمال أوراق العضوية، على أن يتم تقسيط كامل قيمة الاشتراك على خمس سنوات، عبر دفعات شهرية متساوية، دون اشتراط سداد مقدم أو دفعات أولى.

من جانبه توجّه محمد الشاذلي بالشكر إلى النائب طارق سعيد حسانين، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، على استجابته الفورية لمبادرة التعاون، مشيدًا بحماسه وحرصه على فتح أبواب النادي أمام صحفيي مصر، وتوفير بيئة اجتماعية وترفيهية تليق بهم داخل أحد أعرق الأندية الرياضية.