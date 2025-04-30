شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة جراديشار فى مدرجات استاد الكلية الحربية لدعم الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت عائلة السلوفينى نيتس جراديشار لاعب الأهلى فى مدرجات استاد الكلية الحربية، لمؤازرة اللاعب فى مباراة بتروجت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

وسط: حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى

الهجوم: إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي

وتواجد على دكة البدلاء كل من، محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.