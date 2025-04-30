شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى رجل مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق بيراميدز على جائزة أفضل لاعب فى مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز، بعدما ساهم مع زملائه فى تحقيق الفوز والذى رفع رصيد الفريق إلى 47 نقطة فى قمة ترتيب جدول الدورى.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

افتتح على جبر التسجيل لـ بيراميدز فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمود أوكا لـ حرس الحدود فى الدقيقة 74، ثم سجل فيستون ماييلى هدف الفوز للفريق السماوى فى الدقيقة 88 بعد خطأ من محمد فاروق مدافع الحرس.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارته لجدول الدورى برصيد 47 نقطة، بعد أن خاض 3 مباريات حقق فيها الفوز، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في الثلاث مواجهات التى خاضها.