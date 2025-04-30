مدرب المغرب للشباب: جئنا مبكرا للانسجام.. ونستهدف التتويج بكأس الأمم

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد وهبى المدير الفنى لمنتخب المغرب تحت 20 سنة إنه يستهدف التتويج بكأس الأمم الأفريقية فى مصر رغم صعوبة المنافسة على اللقب.

وصرح وهبى فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مواجهة المغرب الافتتاحية أمام كينيا: "جئنا مبكرا قبل حوالى أسبوع من أجل تحقيق الانسجام الكافى بين اللاعبين الذين شاركوا فى عدد كبير من المباريات، ونظرائهم الذين لم يشاركوا فى عدد كاف، الجميع جاهز للمباراة سواء الجهاز الفني أو اللاعبين".

وأضاف وهبي: "نستعد للبطولة منذ سنتين، جئنا هنا للتتويج باللقب، رغم إدراكنا أن المنافسة ستكون صعبة حيث نواجه منتخبات قوية تضم لاعبين مميزين".

وواصل المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 سنة: "نسعى بجانب التتويج بكأس الأمم الأفريقية إلى أن يمثل هذا المنتخب نواة للمنتخب المغربي الأول الذي سيكون هدفه الفوز بكأس العالم 2030".

بدوره أكد معاذ الضحاك كابتن المنتخب المغربي تحت 20 سنة أنه وزملاءه جاهزون للفوز باللقب، وأضاف أنهم منتخب متكامل ومستعد بالشكل الكافي لخوض المنافسات.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.