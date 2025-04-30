شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يستعد لاستضافة بطولتين على صالة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لاستضافة بطولتين جديدتين خلال الفترة من 1 حتى 4 مايو المقبل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

تستضيف مصر بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 1 حتى 4 مايو بمشاركة 18 دولة، بالإضافة إلى استضافة البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي على مدار يومي 2، 3 مايو المقبل، بمشاركة 8 دول.

وكان الاتحاد المصري للجمباز استضاف مؤخرا امنافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، على صالة رقم 1 بمحمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 20 دولة.

ونجح اتحاد الجمباز في كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بحصد 5 ميداليات متنوعة خلال بطولة كأس العالم بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات.

وجاءت ميداليات الفراعنة في بطولة العالم للجمباز الفني رجال وآنسات كالتالي: ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.