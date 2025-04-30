شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لتطوير مسابقات الناشئين بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التطوير الذى ينتهجه الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤخرًا، قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة إقامة ورشة عمل لتطوير بطولات الناشئين بالكرة المصرية.

وتستهدف ورشة العمل المقرر إقامتها يومي 24 و25 مايو المقبل الوصول إلى تفاهم مشترك بين كل عناصر اللعبة، لتطوير هيكلة مسابقات الناشئين، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة فنية للأندية والمنتخبات وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات المستدامة.

كما تستهدف ورشة العمل إنشاء مسودة دليل فني وتنظيمي لمسابقات الناشئين، نماذج معدلة للبطولات حسب الفئات، مقترحات لتعديل اللوائح الحالية وكذلك توصيات فنية ترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد.

وبسعى الاتحاد المصري لكرة القدم عبر ورشة العمل إلى تحليل واقع مسابقات الناشئين الحالية وتحدياتها، تصميم مسابقات تخدم تطور الأداء الفردي والجماعي للاعبين، توحيد أنظمة الفئات العمرية وتكييفها مع المراحل التدريب.

كما يستهدف الاتحاد عبر ورشة العمل، اقتراح آليات فنية وتنظيمية لتحسين بيئة المسابقة، والربط بين خطط التدريب والمشاركة في المسابقات.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن يكون جميع عناصر اللعبة شركاء في التطوير، وأبرزهم مسؤولو المسابقات في الاتحاد والفروع، مديرو ومدربو قطاعات الناشئين بالأندية، لجان التطوير الفني والخبراء، الإداريون والمنسقون الفنيون، وممثلو لجان الحكام.