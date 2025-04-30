شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد المتولى وشيكودى جبريل يقودان هجوم بتروجت أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء الأهلي بعد قليل فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التى تنافس على الدورى وجاء التشكيل كالتالي :-

عمر صلاح لحراسة المرمى

محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد لخط الدفاع

حامد حمدان وأدهم حامد وبدر موسى لخط الوسط

إيمانويل لاكي وشيكودي جبريل ورشاد المتولي لخط الهجوم

وعلى دكة البدلاء :-

محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبد العزيز السيد ومحمد علي وإسماعيل بامبا وأحمد فاروق وإسلام هشام ومصطفى الجمل وخالد أبو زيادة.