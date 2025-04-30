شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على حرس الحدود 1-0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً على حرس الحدود بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

سجل على جبر هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام حرس الحدود

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.





تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: مؤمن عوض - عبد الرحمن جودة - محمد سامي - فوزي الحناوي.

الوسط: محمود أوكا - محمد مجلي - محمد الدغيمي - إيزي إيميكا.

الهجوم: محمود ممدوح - عمرو جمال.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود في الدوري

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرا جدول الدورى برصيد 44 نقطة، بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز فهما، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في المواجهتين.