شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم حرس الحدود 2-1 ويعزز صدارته لدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

افتتح على جبر التسجيل لـ بيراميدز في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمود أوكا لـ حرس الحدود في الدقيقة 74، ثم سجل فيستون ماييلي هدف الفوز للفريق السماوي فى الدقيقة 88 بعد خطأ من محمد فاروق مدافع الحرس.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود في الدوري

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارته لـ جدول الدورى برصيد 47 نقطة، بعد أن خاض 3 مباريات حقق فيهم الفوز، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في الثلاث مواجهات التى خاضها.

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: مؤمن عوض - عبد الرحمن جودة - محمد سامي - فوزي الحناوي.

الوسط: محمود أوكا - محمد مجلي - محمد الدغيمي - إيزي إيميكا.

الهجوم: محمود ممدوح - عمرو جمال.