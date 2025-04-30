شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلى والزمالك بدورى السلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خاطب اتحاد كرة السلة نظرائهم بالاتحاد الدولى للعبة، لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات نصف نهائي ونهائى دورى السوبر رجال، بناء على طلب ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي أيام 13، 14، 16، 18، و20 من شهر مايو المقبل، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك والاتحاد السكندرى مع الفائز بالمباراة الفاصلة بين سبورتنج والجزيرة.

وخاطب اتحاد السلة نظيره الدولى لتحديد الحكام المقرر إدارتهم للمباريات في ظل انشغال عدد كبير من الحكام بمختلف الدول بالدوريات والبطولات ، وبالتالي سيعلن اتحاد السلة عن حكام الأدوار النهائية إن أمكن توافر حكام في هذه الفترة.

وحال رد الاتحاد الدولى بتوافر أطقم تحكيم أجنبية خلال الفترة المحددة ستقام مباراة الأهلى والزمالك بصافرة تحكيمية أجنبية في الدور نصف النهائي، وكذلك الحال لمباريات الاتحاد السكندرى.