الامارات | رسالة محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول رسالة إلى جماهير "الريدز"، أعرب فيها عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي تحقق عن جدارة لفريق ليفربول، للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، بعد اكتساحه توتنهام بنتيجة 5-1 الأحد الماضي.

وقال صلاح في رسالة نشرها الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام": "هذا ما أردنا أن نقدمه لجماهيرنا أكثر من أي شيء آخر. هذا النادي يجب أن يتنافس دائما على كل الألقاب ويكون في القمة".

وأضاف: "لا أعذار، جميع الفرق تفوز بالمباريات، لكن في النهاية هناك بطل واحد فقط، وهذا هو ما يخلده التاريخ، وهذا ينطبق على الموسم المقبل أيضاً".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 28 هدفا، كما يحتل الصدارة في قائمة أفضل صناع اللعب بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد النجم المصري مجدداً دوره المحوري في قيادة "الريدز" للفوز باللقب الـ20 في تاريخ النادي، والثاني في مسيرته الشخصية بعد تتويجه الأول عام 2020.