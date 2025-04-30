الامارات | الكشف عن عقوبات المطرودين الثلاثة في "الكلاسيكو".. خبر سار لجمهور ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قراراتها في لاعبي ريال مدريد الثلاثة الذين تعرضوا للطرد من قبل الحكم المثير للجدل دي بورغوس عقب مباراة "الكلاسيكو" الأخيرة التي انتهت لمصلحة برشلونة 3-2 وتتويجه بطلاً لكأس ملك إسبانيا.

وقال عبر صفحته الرسمية بأنه "تم إيقاف لوكاس فاسكيز لمباراتين في بطولة كأس ملك اسبانيا في الموسم المقبل، فيما سيتعرض الألماني انطونيو روديغر للإيقاف 6 مباريات وتطبيق العقوبة على مسابقة الدوري الإسباني الحالي ما يعني غيابه عن بقية مباريات ريال مدريد في الموسم الحالي بالإضافة إلى مباراة الجولة الأولى من الموسم المقبل".

وحملت الأنباء خبراً ساراً لجمهور ريال مدريد، بعدما قال الاتحاد الإسباني أنه "سيتم سحب البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم في وجه الإنجليزي جود بيلينغهام بعد مراجعة مقاطع الفيديو إذ تبين انه لم يفعل شيئاً يستدعي الطرد لذلك تم إلغائها".

غضب من القرار

من جهته، علق الحكم الدولي السابق إيتورالدي غونزاليس على طرد لاعبي ريال مدريد الثلاثة في مباراة "الكلاسيكو المثير"، مبدياً اعتراضه الشديد على عقوبة إيقاف أنطونيو روديغر لـ 6 مباريات فقط.

وقال لإذاعة "كادينا سير": "إنها عقوبة غير عادلة بالنظر إلى خطورة ما قام به روديغر، فإذا وصلنا إلى أدنى نقطة في قانون العقوبات، سنجد أن المخالف في تلك الحالة هو الفائز"

وأوضح: "إذا قام أحد المشجعين بنفس السلوك العدواني، فإن عقوبته ستكون أكبر بكثير.. أعتقد أنها عقوبة غير كافية".

الاتحاد الألماني يتدخل!

ودخل الاتحاد الألماني لكرة القدم تدخل في أزمة "الكلاسيكو"، وقال المدير الرياضي للاتحاد رودي فولر: "إن أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد انفعل بشكل غير مقبول في نهائي كأس ملك إسبانيا.. كلاعب دولي في المنتخب الألماني، عليه أن يغير رد فعله، وهو يعلم ذلك، وهذا ما اتضح من رد فعله بشكل علني".

وكان روديغر قد اعتذر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تصرفاته، وقال: "بالتأكيد لا يوجد أي عذر لسلوكي.. قبل صافرة النهاية، ارتكبت خطأ.. أعتذر مجددا للحكم ولكل من خيّبت أملهم".

"عار على ألمانيا"!

بدوره، حثّ الحكم السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثورستن كينهوفر، الذي يعمل حالياً خبيراً في صحيفة "بيلد" الألمانية، مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان على إعادة النظر في موقف روديغير في المنتخب الألماني، حيث يعتقد أن سلوك المدافع العنيف هو "عار على البلاد" على حد تعبيره.

وقال كينهوفر لصحيفة بيلد ( عبر موندو ديبورتيفو): "سلوك روديغير عار على ألمانيا. يجب على مدرب المنتخب أن يفكر فيما إذا كان مثل هذا الرجل يمكنه الاستمرار في تمثيل بلدنا".