شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مواجهة جنوب أفريقيا وتنزانيا فى كأس أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تشكيل فريقه الأساسي، الذي يبدأ به مواجهة منتخب تنزانيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والذي انطلق في تمام السادسة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:(1) فليتشر لوي سميتش - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث - (3) نيو رابو – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (12) فايز إبراهام’ (17) لانجلهي فيلي ’ (9) جودي أشين.

أما بابو سليم المدير الفني لمنتخب تنزانيا فقد اختار البدء بالتشكيل التالي:

(18) إسماعيل مبانك بومبونا ’ (2) أشرف كيبيكو (5) لاميك لاوي ’ (3) أنتوني مليجو ’ (8) أحمد بيبينو ’ (25) نيندي ’ (10) خميس شيخان ’ (12) ليداه ’ (20) سيبريان كاتشويلي ’ (11) باكاري مسيمو ’ (9) فالنتينو ماشاكا.

وفى نفس المجموعة يقع منتخب مصر الذى ضمت قائمته كل من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.