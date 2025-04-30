شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدفع بـ عمر خضر وعمورى فى الشوط الثانى أمام سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر الشباب، على الدفع بعمر خضر وعمر فتحى "عمورى" فى الشوط الثانى أمام سيراليون الليلة فى أمم أفريقيا.

وشدد أسامة نبيه على لاعبيه، خلال مران أمس على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية وتحليهم بالروح القتالية والأداء الرجولى، والذى كان سبباً مهماً فى الفوز على جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى مباراة الافتتاح، مشيراً إلى أن البطولة صعبة وكل المستويات متقاربة والطموحات متساوية والبقاء لصاحب الجهد والعرق والنفس الطويل.

كما حذر المدير الفني لمنتخبنا الوطني تحت 20 عاماً لاعبيه من عدم الالتزام بالأدوار الفنية المرسومة لكل منهم، وأيضاً حذر من التهاون والاستهتار والأداء الفردى، حيث طالبهم بضرورة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والجدية والجماعية فى الأداء دفاعاً وهجوماً.

وشهد التدريب تنفيذ عدد من الجمل الخططية والفنية، المقرر تطبيقها خلال مباراة الأربعاء، فى ضوء دراسة المنافس بالفيديو ومتابعته فى مباراته الأولى التى تعادل فيها سلبياً مع زامبيا، والتى كشفت عن قوة سيراليون وصمودها أمام منتخب زامبيا العنيد.



وكان الاجتماع الفنى للمباراة قد أسفر عن ارتداء المنتخب الوطني للشباب، الزى التقليدى المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يلعب سيراليون بالزي الاخضر كاملاً، وحضر الاجتماع، حمادة أنور، المدير الإداري ود.محمد أكمل، رئيس الجهاز الطبي، وعلاء سعيد مدير المهمات.